‘Coronacrisis drukt op kwartaalcijfers Unilever’

Schoonmaak- en levensmiddelenconcern Unilever maakt donderdag bekend hoe het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen. De virusuitbraak drukt waarschijnlijk opnieuw op de resultaten vanwege de voortdurende coronamaatregelen in met name Europa. Topman Alan Jope sprak eerder de verwachting uit dat 2021 uitdagend zou beginnen, maar dat de economie zich in de tweede jaarhelft zou herstellen.