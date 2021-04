VS sturen voor 100 miljoen dollar aan coronahulp naar India

De VS hebben ook hun eigen bestelling van AstraZeneca-productievoorraden omgeleid naar India zodat het land volgens het Witte Huis meer dan 20 miljoen doses van het coronavaccin kan maken. ‘Net zoals India hulp heeft gestuurd naar de Verenigde Staten toen onze ziekenhuizen aan het begin van de pandemie onder druk stonden, zo zijn de VS vastbesloten India te helpen in tijden van nood”, staat in de verklaring.

Het aantal coronadoden in India passeerde woensdag de grens van 200.000 en binnen een etmaal werd een recordaantal van 360.000 besmettingen geregistreerd. Tot nu toe is bij bijna 18 miljoen inwoners het coronavirus vastgesteld. Het land kampt met een tekort aan ziekenhuisbedden en zuurstof. Ziekenhuizen moeten regelmatig patiënten weigeren.