SCP: overheid moet verduurzamen woningen aantrekkelijker maken

Het SCP meldt op basis van onderzoek dat een kwart van de woningeigenaren stappen heeft gezet om de woning te verduurzamen. De groep huizenbezitters die niet wil verduurzamen is wat groter. Een kwart van alle eigenaren wil niet isoleren en 35 procent wil geen zonnepanelen plaatsen.

Een ongeveer even groot deel van de huizenbezitters wil wel verduurzamen, maar kan of doet dat op dit moment niet. De belemmeringen zijn te hoge kosten, de verwachting dat ingrepen in de toekomst goedkoper worden of dat men er zich niet niet in heeft verdiept. Een andere reden om niet te verduurzamen is onzekerheid over hoe lang de eigenaar nog in het huis blijft wonen.

Volgens de Klimaatwet moeten in 2050 alle huizen in Nederland gebruik maken van hernieuwbare energie en warmte.