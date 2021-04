Rentebesluit Fed zorgt voor weinig reuring op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 33.820,38 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4183,18 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 14.051,03 punten. Daarmee was het beeld niet heel veel anders dan voor de bekendmakingen van de Fed.

De beleidsmakers bij de bankenkoepel toonden zich wel positief over de voortgang van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten en de forse coronasteun waarmee president Joe Biden de Amerikaanse economie probeert te helpen. Hierdoor zou bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt zijn verbeterd, maar deze is nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Ook kleven er nog steeds veel risico’s aan de economische vooruitzichten. Dat komt omdat de oplopende besmettingsaantallen in andere delen van de wereld een schaduw werpen over de mondiale groeiprognoses.

Cijfers

Bij de bedrijven waren de ogen vooral gericht op Microsoft en Google-moeder Alphabet. Microsoft zag de vraag naar clouddiensten versnellen en boekte flink meer winst, maar de omzetgroei viel wat tegen. De verkopen van hardware zoals laptops, tablets en spelcomputers werden daarbij nog gehinderd door het wereldwijde tekort aan chips. Beleggers zetten het aandeel bijna 3 procent lager.

De resultaten van Alphabet vielen wel in de smaak bij beleggers en werden beloond met een koerswinst van 3 procent. Het concern verdiende afgelopen kwartaal fors meer aan advertenties en wist ruimschoots de marktverwachtingen te overtreffen. Ook gaat het Alphabet voor 50 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om de aandeelhouders te belonen.

Andere bedrijven met cijfers waren onder meer vliegtuigbouwer Boeing (min 2,8 procent), muziekstreamingdienst Spotify (min 12,3 procent) en koffieketen Starbucks (min 3,2 procent). Beleggers waren daarnaast in afwachting van de resultaten van onder meer iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook die na sluiting van de beurs nog op het programma stonden. Voorafgaand aan de cijfers daalde Apple bijna 1 procent en Facebook ging dik 1 procent omhoog.

De euro noteerde op 1,2129 dollar, tegen 1,2096 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 63,77 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 67,12 dollar per vat.