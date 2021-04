Spoorstakingen voorlopig van de baan vanwege akkoord over cao

De leden van de vakbond moeten het akkoord nog wel goedkeuren voordat het van kracht wordt. Wat er precies is overeengekomen tussen beide partijen wordt volgens FNV waarschijnlijk donderdag bekendgemaakt. Als de cao wordt goedgekeurd dan wordt er niet meer gestaakt.

Woensdagochtend reden er in de regio’s Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar geen treinen tussen 06.00 uur en 08.00 uur. Daardoor was het heel druk op een aantal trajecten toen de treinen wel weer gingen rijden. De acties zouden tot en met zaterdag duren en iedere dag zou er in andere regio’s worden gestaakt. Op zaterdag zou een 24-uursactie plaatsvinden waardoor in het hele land geen treinen zouden kunnen rijden.

ProRail en FNV kwamen eerder niet tot een vergelijk over de looptijd van de cao en het percentage loonsverhoging. ProRail legde een ultimatum van FNV naast zich neer in april, daarop besloot de vakbond te gaan staken.