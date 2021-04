Mensen uit 1961 krijgen prik, terwijl sommige ouderen nog wachten

De vaccins van AstraZeneca worden per provincie uitgeleverd aan de huisartsen. Om logistieke redenen krijgen niet alle provincies bij elke levering door de fabrikant evenveel vaccins uitgedeeld, legt een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Zo hebben de noordelijke provincies in één keer alle vaccins voor de hele leeftijdsgroep gekregen. ‘Dat is handiger dan langs alle provincies rijden.’

Het kan dus zijn dat in sommige provincies alle mensen uit de leeftijdsgroep al zijn geprikt, terwijl in andere regio’s mensen nog steeds wachten. In totaal zijn er zo’n één miljoen mensen die tussen 1956 en 1960 zijn geboren. Hoeveel van hen nog wachten op een prik, kan het RIVM niet zeggen.

Pfizer

Intussen levert fabrikant Pfizer/BioNTech op stabiel tempo vaccins. De GGD’en, die de prikken met dat vaccin geven, zijn daarom nu al toe aan de mensen uit het geboortejaar 1961. ‘Het klopt inderdaad dat leeftijdsgroepen elkaar kruisen”, aldus de RIVM-woordvoerster. En dat terwijl de gedachte achter de vaccinatiestrategie is dat oudere mensen kwetsbaarder zijn en daardoor eerder hun prik moeten krijgen.

Oudere mensen voorrang geven door hun tóch alvast Pfizer aan te bieden, gaat volgens het RIVM echter niet. ‘De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen uit 1956 tot en met 1960 in te enten met AstraZeneca en de minister heeft dat advies overgenomen. Wij kunnen dan niet zomaar iets anders gaan doen.’

Onduidelijkheid

Het is overigens niet voor het eerst dat er mensen aan de beurt komen die jonger zijn dan mensen die nog wachten op hun prik. De huisartsen zijn de mensen uit 1956 tot en met 1960 al sinds half februari aan het prikken met AstraZeneca, terwijl sommige leeftijdsgroepen daarboven pas later werden opgeroepen voor hun vaccin met Pfizer.

Ouderenbond ANBO noemt het systeem ‘ondoorzichtig’ en vindt dat de overheid het beter zou kunnen uitleggen. ‘Wij krijgen ook telefoontjes van mensen die vragen hoe het kan dat een jongere bekende al is uitgenodigd voor een vaccinatie en zij niet”, zegt een woordvoerster van de organisatie. ‘We geloven best dat het ingewikkeld is en dat je ook afhankelijk bent van de leveringen, maar wees vooral duidelijk.’