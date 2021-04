Toezichthouder stelt onderzoek in na rel over ambtswoning Johnson

De affaire over de ambtswoning houdt de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk al dagen bezig. Voormalige topadviseur Dominic Cummings zei vrijdag dat de premier vorig jaar het plan had opgevat om stiekem geld van donateurs te gebruiken voor de renovatie. Cummings noemde dat toen naar eigen zeggen ‘onethisch, dom en mogelijk illegaal”.

Johnson mag jaarlijks 30.000 pond (34.000 euro) aan overheidsgeld uitgeven aan zijn ambtswoning. Hij draait zelf op voor extra uitgaven en die zouden in dit geval aanzienlijk zijn geweest. Britse media schrijven dat de verbouwing mogelijk circa 200.000 pond heeft gekost.

Carrie Symonds

De verloofde van de premier, Carrie Symonds, zou het voortouw hebben genomen bij de renovatie. Zij gruwde naar verluidt van de stijl van de vorige premier Theresa May, een partijgenoot van Johnson. Die heeft voor zover bekend geen eigen geld in de ambtswoning gestoken.

Ministers houden vol dat Johnson zelf betaalde voor de renovatie, maar het is nog onduidelijk hoe de financiering precies is geregeld. Een woordvoerder van de premier wilde eerder niet zeggen of sprake was van een lening. Die had de premier dan moeten opgeven.

Andere rel

Johnson kreeg ruim een week voor de regionale verkiezingen ook nog te maken met een andere rel. Britse media schreven op basis van anonieme bronnen dat Johnson vorig jaar uit frustratie zou hebben geroepen dat hij liever ‘een stapel lijken’ te zien dan weer een lockdown in te stellen.

De oppositie vroeg Johnson woensdag in het parlement om opheldering. De premier hield daar vol zich nooit in dergelijke bewoordingen te hebben uitgelaten en daagde oppositieleider Keir Starmer uit met bewijs te komen. Johnson benadrukte ook dat hij zelf heeft betaald voor de renovatie van zijn woning en zich daarbij aan de gedragscode heeft gehouden.