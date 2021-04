Overslag haven Rotterdam neemt toe, nog geen volledig herstel

De overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2021 gegroeid. Daarmee zet de haven een stap richting herstel, maar het niveau van voor de coronacrisis is nog niet bereikt. De overslag van biomassa nam toe, maar ook de vraag naar energiekolen steeg door de koude winter.

De overslag steeg in het eerste kwartaal met 3 procent op jaarbasis, naar 115,8 miljoen ton. Vorig jaar was in dezelfde periode nog sprake van een daling van ruim 9 procent door de impact van de coronacrisis.

Er werden in de afgelopen periode 4,5 procent meer containers afgehandeld. Het volume groeide volgens het Havenbedrijf Rotterdam door de sterke vraag naar consumentengoederen. Toch daalde de containeroverslag in tonnen doordat er sprake was van een gemiddeld lager gewicht per container en een stijging van het aantal lege containers.

‘De meest actuele uitdaging is de logistieke afhandeling na de Suez-stremming”, zegt directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Suezkanaal werd in maart zes dagen lang geblokkeerd doordat een containerschip, de Ever Given, overdwars vast kwam te liggen op de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië. Net als de Ever Given hadden veel gestremde schepen in het Egyptische kanaal Rotterdam als bestemming.

Door de stremming arriveren schepen vertraagd en kort achter elkaar in de haven. ‘Het is nog steeds druk, maar geen crisis”, zegt een woordvoerder.