AstraZeneca verdedigt zich in Brusselse rechtszaal

De rechtszaak van de Europese Commissie tegen AstraZeneca over achterstallige levering van coronavaccins is woensdag begonnen. De commissie eist onder meer dat ook de Britse fabrieken van de vaccinmaker aan de EU gaan leveren, maar AstraZeneca blijft weigeren.

AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins dan afgesproken in het contract, dat onder Belgisch recht is gesloten. De commissie stapte daarop naar de rechtbank in Brussel. Die laat beide partijen op 26 mei uitgebreid aan het woord en wil de maand erop een oordeel vellen over het conflict.

Het contract tussen de EU en de Brits-Zweedse fabrikant vermeldt ook de inzet van twee Britse fabrieken. Maar AstraZeneca houdt vol dat die zijn gereserveerd voor het Verenigd Koninkrijk. Volgens de advocaat van het bedrijf is het niet verplicht om ook de Britse fabrieken voor de EU te laten draaien.