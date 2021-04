Frankrijk gaat ook stap voor stap versoepelen

Daar zou hij dan zondag of maandag de bevolking over toespreken, waarschijnlijk in de vorm van een vraaggesprek met journalisten. Macron komt dan naar verluidt met een schema voor versoepelingen tot eind juli. Zo zouden bijvoorbeeld de middelbare scholen komende week al heropenen, in navolging van de lagere scholen. Ook zou het verbod zich verder dan een bepaalde afstand van huis te gaan of het verbod naar andere departementen of andere regio’s te reizen worden ingetrokken. Over de avondklok van 19.00 uur tot 06.00 is er volgens de media nog geen besluit in zicht, maar mogelijk vervalt die half mei.

De burgemeester van Saint-Lô (Emmanuelle Lejeune) zei dat de president over etappes van versoepelingen sprak, ook voor de al een half jaar gesloten horeca. Maar Macron noemde volgens haar nog geen precieze data omdat de regering zich er nog over beraadt. Die moet ook kijken naar de vraag of er op nationaal of regionaal niveau coronamaatregelen worden afgezwakt of ingetrokken.