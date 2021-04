Deutsche Bank stijgt op drukke beurs na sterke resultaten

Het aandeel Deutsche Bank ging woensdag stevig omhoog op de beurs in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen kwartaal de hoogste winst in jaren. Ook andere grote Europese bedrijven als Santander, Lloyds, Sanofi en Covestro kwamen met resultaten. Op het Damrak was het rustig aan het cijferfront. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die later op de dag bekend worden gemaakt.

Deutsche Bank won ruim 5 procent in Frankfurt. De bank behaalde de hoogste kwartaalwinst in zeven jaar. Het financiële concern deed vooral goede zaken met het adviseren bij fusies en beursgangen en bij de handel in aandelen en obligaties. Daarnaast hoefde de bank veel minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald in verband met de coronacrisis, nu de economie flink aan het herstellen is. In Londen werden de resultaten van de Britse bank Lloyds (plus 4,4 procent) goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 710,87 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1039,37 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Sanofi

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen behoorden de financiële bedrijven NN Group, Aegon en ING tot de sterkste stijgers met winsten tot 2,2 procent dankzij de positieve berichten uit de Europese bankensector. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een verlies van 2,8 procent. Ook de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML stonden in de staartgroep met minnen tot 1,1 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 1,5 procent. Grootste daler was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 2,1 procent.

In Parijs won Sanofi 1,5 procent. De Franse farmaceut presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht mede dankzij sterke verkopen van Dupixent, een behandeling voor eczeem. De Deense bierbrouwer Carlsberg daalde 0,8 procent in Kopenhagen na publicatie van de kwartaalcijfers. In Frankfurt verloor Covestro 0,4 procent. Het Duitse chemieconcern zag de omzet en winst stijgen in het eerste kwartaal, dankzij een sterk herstel in Azië, maar analisten hadden op meer gerekend. Delivery Hero won bijna 4 procent. De Duitse maaltijdbezorger zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal bijna verdubbelen.

De euro was 1,2061 dollar waard, tegenover 1,2059 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 63,21 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 66,73 dollar per vat.