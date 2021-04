Britten krijgen vaccinatiebewijs op gezondheidsapp

Britten gebruiken de app nu al om afspraken te maken bij gezondheidsdienst NHS, zegt de minister tegen Sky News. Ze hoeven straks geen apart programma op hun telefoon te zetten om te laten zien dat ze zijn gevaccineerd of een negatieve coronatestuitslag hebben ontvangen.

De minister zei bij Sky News dat het plan volgende week wordt besproken tijdens een bijeenkomst van transportministers van de G7, een groep rijke industrielanden. Britten die op vakantie willen in het buitenland, moeten nog wel even geduld hebben. Ze moeten een geldige reden hebben om het land te verlaten en vakanties vallen daar niet onder.

Daar komt mogelijk op 17 mei verandering in. Dat wordt gezien als de eerst mogelijke datum waarop het reisbeleid weer op de schop kan. De autoriteiten willen een soort ‘verkeerslichtsysteem’ uitrollen, waarbij het reizen naar ‘groene’ landen aan minder strenge regels is gebonden dan trips naar oranje of rode gebieden.