Iraanse minister betreurt rel over gelekt privégesprek

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken betreurt het dat een rel is ontstaan over een gelekte audio-opname waarin hij kritiek uit op de machtige Revolutionaire Garde. Die heeft volgens bewindsman Mohammad Javad Zarif grote invloed op het buitenlandbeleid van zijn land.

Zarif deed in het openhartige privégesprek meerdere gevoelige uitspraken. Zo suggereerde hij dat de machtige generaal Qassem Soleimani (1957-2020) had geprobeerd het atoomakkoord te saboteren dat Iran sloot met de internationale gemeenschap. De minister merkte ook op dat Rusland niet wilde dat de nucleaire deal een succes zou worden, omdat het niet zit te wachten op Iraanse toenadering tot het Westen.

Het in Londen gevestigde nieuwskanaal Iran International had de hand gelegd op de audio en publiceerde daar zondag over. De uitspraken van Zarif vielen vervolgens slecht bij conservatieve Iraniërs. De minister kreeg in de media het verwijt karaktermoord te plegen op Soleimani, die begin vorig jaar is gedood door de Verenigde Staten.

Presidentskandidaat

De Iraanse regering wil dat wordt uitgezocht wie het gesprek heeft doorgespeeld naar de media. Dat gebeurde bovendien op een gevoelig moment. Iran houdt in juni presidentsverkiezingen en onderhandelt momenteel met de internationale gemeenschap over de mogelijkheid het atoomakkoord nieuw leven in te blazen.

De minister reageerde op de ophef en zei dat zijn ‘eerlijke en gepassioneerde’ pleidooi ten onrechte is uitgelegd als ‘persoonlijke kritiek”. Zarif vertelde dat hij pleit voor een ‘slimme bijstelling’ van de relatie tussen leger en diplomaten. Daarmee lijkt hij vast te houden aan de kritische boodschap uit de gelekte discussie.

Het is nog onduidelijk of de affaire gevolgen heeft voor de positie van de minister. Die is ook genoemd als mogelijke presidentskandidaat, al heeft hij zelf gezegd daar geen belangstelling in te hebben. Het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde is opgericht als de stoottroepen van het regime van de conservatieve sjiitische geestelijkheid. Het is uitgegroeid tot een macht die militair, economisch en politiek een dominante rol speelt.