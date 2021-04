Woensdag nog terrasweer, daarna slaat het om

Woensdag, als de terrassen van 12.00 tot 18.00 uur weer open mogen, is het ook meteen de warmste dag van de week met veel zon en wellicht 20 graden in het zuiden. Volgens Weer.nl wordt het donderdag weer kouder en gaat het regenen.

Woensdag overdag loopt de temperatuur op. In het noorden wordt het zo’n 15 graden en in het zuiden kan het kwik stijgen tot 19 of 20 graden. ‘s Ochtends is het nog zonnig maar in de loop van de dag komt er bewolking vanuit het zuiden.

Donderdag is het op de meeste plaatsen bewolkt en trekt er een regenzone over het land. In het noordwesten kan er tussen de 10 en 15 millimeter vallen terwijl het in Limburg wellicht droog blijft. De wind draait naar het noordwesten en kan aan zee windkracht 7 bereiken. De temperatuur keldert, het wordt tijdens regenbui niet warmer dan 10 tot 12 graden.

Vrijdag wordt het zo’n 10 tot 13 graden, zaterdag kan het nog een graadje warmer worden maar zondag is het met 10 tot 12 graden weer kouder.