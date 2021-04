‘Kantoormedewerkers willen twee dagen per week thuiswerken’

Nederlandse kantoormedewerkers willen gemiddeld twee dagen per week thuis blijven werken in de periode na corona, volgt uit onderzoek in opdracht van Rabobank. Ruim de helft van de ondervraagde kantoormedewerkers ziet de mogelijkheid om vanuit huis te werken als een vorm van salarisverhoging.

Veel grotere werkgevers geven aan dat zij in de toekomst medewerkers minder vaak op kantoor verwachten en thuiswerken als mogelijkheid aanbieden, meldt Rabobank. Vóór corona gaven kantoormedewerkers aan het liefst één dag per week thuis te werken, aldus het onderzoek. Enquêtebureau Ipsos interviewde in opdracht van Rabobank meer dan 6000 mensen uit zes verschillende Europese landen.

Een van de gevolgen van het deels thuis blijven werken is dat minder mensen in de buurt van kantoor lunchen waar cateraars, broodjeszaken en andere lunchverkopers last van kunnen hebben. Rabobank berekende dat deze markt zelfs meer dan 400 miljoen euro per jaar aan omzet mis kan lopen.