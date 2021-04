Eerste uren geen treinen rond Amsterdam, Utrecht en Alkmaar

De acties zijn aangekondigd voor woensdag tot en met zaterdag op verschillende plekken in het land. Donderdag wordt er actie gevoerd in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal en vrijdag in de regio’s Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen. Voor zaterdag heeft FNV een landelijke 24-uursstaking gepland, vanaf 05.00 uur.

ProRail verwierp na maanden van onderhandelen een ultimatum van FNV. Er is onder meer onenigheid over de looptijd van de cao en het percentage loonsverhoging.