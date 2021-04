Opmars onlineshoppen goed voor resultaten Visa

Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, kwam het totale betalingsvolume afgelopen kwartaal 11 procent hoger uit dan een jaar eerder. Het aantal verwerkte transacties is op jaarbasis met 8 procent gestegen.

Deze toenames dankte Visa voor een belangrijk deel aan de coronasteun van de Amerikaanse overheid. Veel Amerikanen kregen hierdoor 1400 dollar crisissteun overgemaakt en spendeerden dat geld vervolgens bij bijvoorbeeld webwinkels. Door alle nog steeds geldende reisbeperkingen liepen de grensoverschrijdende betalingen qua volume juist met 11 procent terug.

De nettowinst van het bedrijf was met 3 miljard dollar nog niet zo hoog als de 3,1 miljard dollar die een jaar geleden in de boeken ging. Maar de resultaten waren wel beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Ook topman Alfred Kelly is positief over de gang van zaken. ‘De coronapandemie heeft de wereld het afgelopen jaar zeker op zijn kop gezet, maar we denken dat we het begin van het einde beginnen zien en dat het herstel in volle gang is”, zo geeft hij aan.