50 aanhoudingen, drie agenten lichtgewond in Amsterdam

In Amsterdam zijn dinsdag tijdens Koningsdag vijftig mensen aangehouden. Drie agenten raakten lichtgewond. Dat maakte de gemeente dinsdagavond bekend.

Het was dinsdag op sommige plekken in de hoofdstad onrustig, maar inmiddels is de rust teruggekeerd.

Rond 21.30 uur moesten de politie en de Mobiele Eenheid (ME) nog op verschillende plekken ingrijpen. Op het Leidseplein, de Bloemgracht en de Wolvenstraat werden bijeenkomsten beëindigd. Daarbij werd de ME ingezet omdat de sfeer grimmig werd en de politie agressief werd bejegend. Ook was er op het Leidseplein sprake van enkele vechtpartijen.

Eerder werd de ME ingezet om een deel van het Vondelpark en de Westerstraat te ontruimen. De drie agenten raakten lichtgewond bij de ontruiming van de Westerstraat.

Negen mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Waarvoor de andere aanhoudingen waren, is niet bekendgemaakt. Ook is het niet bekend of mensen nog vastzitten.