Starbucks toont krachtig herstel in thuismarkt VS en China

Koffieketen Starbucks is in de Verenigde Staten met zijn verkopen weer volledig hersteld van de coronadip van vorig jaar. Ook doet het Amerikaanse concern in de belangrijke markt China weer goede zaken. Daarom verhoogt Starbucks zijn financiële verwachtingen voor het hele boekjaar.

Voor het meten van het herstel in zijn thuismarkt kijkt Starbucks naar de verkopen in filialen die al langer dan een jaar open zijn. Die lagen afgelopen kwartaal 9 procent hoger dan een jaar geleden. Starbucks lijkt er onder meer van te profiteren dat de VS redelijk snel zijn met het vaccineren tegen het coronavirus.

Ook in de rest van de wereld gingen er meer luxe koffies, andere dranken en snacks over de toonbank. Dit kwam met name doordat de verkopen in China bijna twee keer zo hoog uitkwamen als in de eerste drie maanden van 2020. Destijds begon de coronapandemie in China en zorgde daar al in een vroeg stadium voor economische ontwrichting.

Erg tevreden

Starbucks zegt ‘erg tevreden’ te zijn met de cijfers. De totale omzet kon hierdoor met 11 procent aandikken tot 6,7 miljard dollar en ook de winst per aandeel ging omhoog. Volgens het bedrijf betekent dit dat de omzet en winst in het hele gebroken boekjaar van Starbucks waarschijnlijk ook wat hoger zullen uitkomen dan eerder voorzien.

Toch lijken analisten nog niet helemaal overtuigd. De kenners waren er in doorsnee al vanuit gegaan dat Starbucks een flink herstel zou tonen, en ze hadden daarbij voor het wereldwijde plaatje eigenlijk op nog sterkere resultaten gerekend. Wat ook opvalt, is dat Starbucks er in de VS niet zozeer meer klanten bij heeft gekregen. Het aantal transacties aan de kassa ging vergeleken met een jaar eerder omlaag. Amerikanen die naar Starbucks gaan, geven de laatste tijd per bezoek alleen een stuk meer uit dan voorheen.