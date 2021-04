Weinig beweging op Wall Street in afwachting van techreuzen

De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder gebleven. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de cijfers van techbedrijven als Microsoft en Google-moeder Alphabet. Ook koffieketen Starbucks komt nabeurs met cijfers. Tesla werd lager gezet ondanks een zeer sterke winststijging.

Die hogere winst van de fabrikant van elektrische auto’s kon de goedkeuring van beleggers wel wegdragen, maar over de omzet van Tesla waren ze minder tevreden. Die hadden ze hoger verwacht. Het aandeel daalde 4,5 procent. Ook Alphabet werd lager gezet, dat aandeel zakte 0,8 procent in de aanloop naar zijn kwartaalupdate.

Behalve Tesla brachten bijvoorbeeld ook pakketbezorger UPS en speelgoedmaker Hasbro hun resultaten naar buiten. Ook verwerkten Amerikaanse beleggers nieuwe cijfers van het Nederlandse chipbedrijf NXP, dat een notering heeft in New York.

UPS

UPS (plus 10,4 procent) profiteerde opnieuw van de toevlucht tot webwinkels in coronatijd. Tijdens lockdowns bleven fysieke winkels gesloten, waardoor webshops veel meer verkochten. Daardoor steeg de vraag naar de pakketdiensten. Ook Hasbro vaarde wel bij de omstandigheden. Het bedrijf heeft meer bordspellen en speelgoed verkocht. Vooral Monopoly deed het goed terwijl tijdens de lockdown. Het aandeel steeg 1,4 procent.

NXP deed ook goede zaken. Dat is vooral te danken aan het wereldwijde chiptekort, dat is ontstaan door de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons. De chipmaker werd desondanks 0,8 procent lager gezet.

3M

3M, bekend van post-it-notitieblokjes, kwam ook met resultaten. Het industrieel conglomeraat heeft geprofiteerd van de aanhoudend grote vraag naar mondmaskers. Beleggers zetten het bedrijf op de beurs evenwel 2,6 procent lager. Industrieconcern General Electric zakte daarnaast 0,6 procent. GE had afgelopen kwartaal veel last van tegenwind bij de tak die vliegtuigmotoren maakt.

Vaccinmaker Novavax sprong er dan weer in positieve zin uit. Dat bedrijf werd ruim 16 procent meer waard nadat president Joe Biden het coronavaccin van Novavax noemde in een toespraak. Dat vaccin moet in de tweede helft van dit jaar op de markt komen.

Euro

De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 33.984,93 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie tot 4186,72 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 14.090,22 punten.

De euro was daarnaast 1,2088 dollar waard, tegenover 1,2059 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent in prijs tot 63,18 dollar. Een vat Brentolie verruilde voor 66,68 dollar van eigenaar, goed voor een prijstoename van 1,6 procent.