Halsema aan ondernemers: stop voor 20.00 uur met alcoholverkoop

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft alle horecaondernemers in haar stad gevraagd om een uur eerder te stoppen met de verkoop van alcohol, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Het Parool. Ze deed de oproep ‘omdat de drukte in de stad nu te groot is”.

De burgemeester vroeg ondernemers dinsdag om 19.00 uur in plaats van om 20.00 uur te stoppen met de verkoop van alcohol. Volgens een woordvoerster van de burgemeester is er gehoor gegeven aan de oproep. Na 20.00 uur, als er volgens de coronamaatregelen sowieso geen alcohol meer mag worden verkocht, zal er ‘extra scherp op alcoholverkoop gelet worden”.

Het is al de hele dag onrustig in Amsterdam. Zo werd het Vondelpark ontruimd en mogen mensen veel andere parken in de stad niet meer binnen. Ook op andere plekken, zoals op de Noordermarkt, de Jordaan en het Amstelveld, was het ‘s middags te druk.