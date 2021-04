Oranjeconcert Streamers kampt met technische problemen

De website waarop om 20.00 uur het speciale Oranjeconcert van gelegenheidsformatie The Streamers te zien moet zijn, kampt met forse technische problemen. Om 19.30 uur was het onmogelijk de site te bereiken via de link die mensen in het bezit van een ticket hadden gekregen. Wie probeerde in te loggen, kreeg structureel een foutmelding.