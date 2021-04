Zes aanhoudingen rond demonstratie in Arnhem

In Arnhem zijn dinsdag zes mensen aangehouden rond een betoging in het centrum, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Op de Markt in het centrum van de stad was ‘s middags een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. De gemeente riep op niet meer naar de Markt te komen, omdat het maximumaantal van vijfhonderd mensen dat bij de demonstratie aanwezig mocht zijn was bereikt. De reden voor de aanhoudingen is nog niet bekend.