Paul de Leeuw zingt koning toe tijdens repetitie The Streamers

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben dinsdagmiddag een kijkje genomen bij de repetitie van supergroep The Streamers. De gelegenheidsband van Nederlandse artiesten verzorgt dinsdagavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen van Paleis Noordeinde in Den Haag.

Zodra de koning en zijn gezin binnenkwamen, zette Paul de Leeuw een hartelijk ‘Lang zal hij leven’ in. Na de repetitie splitste het gezin zich op om met de verschillende artiesten te praten over het afgelopen jaar en het concert dat dinsdagavond plaatsvindt. The Streamers bestaat uit onder anderen Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon.

Of Willem-Alexander en zijn gezin ‘s avonds ook komen opdagen bij het concert, is niet bekendgemaakt.