Tesla omlaag op beurs ondanks zeer sterke winststijging

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla was dinsdag na zijn kwartaalcijfers een verliezer bij de opening van de Amerikaanse beurzen, ondanks een zeer sterke winststijging. Beleggers zijn namelijk wel tevreden over de winst, maar de opbrengsten van het bedrijf van Elon Musk waren juist iets slechter dan alom werd verwacht.

Het aandeel daalde 2,6 procent. Wall Street staat dinsdag sowieso erg in teken van kwartaalcijfers. Behalve Tesla brachten bijvoorbeeld ook pakketbezorger UPS en speelgoedmaker Hasbro hun resultaten naar buiten. Ook verwerken Amerikaanse beleggers nieuwe cijfers van het Nederlandse chipbedrijf NXP, dat een notering heeft in New York.

UPS (plus 10,7 procent) profiteerde opnieuw van de toevlucht tot webwinkels in coronatijd. Tijdens lockdowns bleven fysieke winkels gesloten, waardoor webshops veel meer verkochten. Daardoor steeg de vraag naar de pakketdiensten. Ook Hasbro vaarde wel bij de omstandigheden. Het bedrijf heeft meer bordspellen en speelgoed verkocht. Vooral Monopoly deed het goed terwijl veel mensen door lockdownmaatregelen aan huis gekluisterd waren. Het aandeel steeg 1,9 procent.

NXP

NXP (plus 1,3 procent) deed ook goede zaken. Dat is vooral te danken aan het wereldwijde chiptekort, dat is ontstaan door de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons.

3M, bekend van post-it-notitieblokjes, kwam ook met resultaten. Het industrieel conglomeraat heeft geprofiteerd van de aanhoudend grote vraag naar mondmaskers. Beleggers zetten het bedrijf op de beurs evenwel 2,2 procent lager. Industrieconcern General Electric zakte daarnaast 2,9 procent. GE had afgelopen kwartaal veel last van tegenwind bij de luchtvaarttak. Die maakt vliegtuigmotoren voor bedrijven als Boeing en Airbus, maar door de huidige malaise in de luchtvaart is daar momenteel minder vraag naar.

Het algehele sentiment op Wall Street was licht negatief. De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,3 procent omlaag naar 33.888 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4181 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 14.131 punten. Beleggers wachten ook nog op de resultaten van onder meer Microsoft en Starbucks, die nabeurs naar buiten komen. Ook begint de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering.