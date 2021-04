Drukte in steden door mooi weer op Koningsdag

In heel Nederland is het druk in parken en op straat vanwege het mooie weer en Koningsdag. Amsterdam en Utrecht hebben mensen al opgeroepen niet meer naar de stad te komen omdat het op meerdere plaatsen te vol werd. Ook is het in onder meer Haarlem, Maastricht, Breda en Tilburg erg druk op sommige plekken.

In Amsterdam zijn het Vondelpark en het Sarphatipark afgesloten. Mensen mogen daar alleen nog maar uit. Dat geldt ook voor het Valkenburgpark in Breda en het Spoorpark in Tilburg. In Maastricht vroeg de politie mensen om het Stadspark te verlaten vanwege de drukte, daar werd volgens een politiewoordvoerster goed gehoor aan gegeven. In Utrecht zoeken veel mensen met name park Lepelenburg op en is het druk rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht.

Op beelden van NH Nieuws is te zien dat in Haarlem veel mensen zijn samengekomen aan het Spaarne. Een gemeentewoordvoerster zegt dat een aantal verkooppunten van horeca tijdelijk dicht moet, vanwege de drukte. Ook verzoeken politieagenten en handhavers grote groepen om te vertrekken. De Damstraat richting het Spaarne is afgesloten vanwege de drukte.