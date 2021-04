RIVM: 5373 nieuwe besmettingen, mogelijk vertekend door storing

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag 5373 nieuwe coronabesmettingen, flink lager dan een dag eerder. Het aantal is mogelijk lager door een technische storing bij de GGD’en, aldus het RIVM. Dat betekent dat er mogelijk meer coronabesmettingen zijn vastgesteld dan het RIVM nu meldt.

Hoeveel hoger het daadwerkelijke aantal besmettingen uitvalt, is niet te zeggen, aldus een woordvoerder van het instituut. Komende dagen worden de niet gemelde besmettingen bij de cijfers opgeteld.

Ook voor de storing was het aantal nieuwe besmettingen aan het dalen. Maandag deed het RIVM melding van 6246 nieuwe positieve tests, fors minder vergeleken met de dagen daarvoor. Aanvankelijk meldde het instituut 6257 positieve tests op maandag, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld. Zondag ging het nog om 8054 nieuwe gevallen, zaterdag om 8091, vrijdag om 9258 en donderdag zelfs om 9599 positieve tests.

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 55.097 positieve tests geregistreerd, een toename van 2 procent in vergelijking met een week eerder. Ook dat aantal en percentage is mogelijk vertekend door de storing van afgelopen nacht.