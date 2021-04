Gemeente Arnhem: kom niet meer naar demonstratie Markt

De gemeente Arnhem roept mensen op weg te blijven van de Markt in het centrum, omdat het maximale aantal deelnemers aan een demonstratie daar is bereikt. Bij deze demonstratie van een groep die zich ‘Weg met dit kabinet’ noemt, zijn maximaal vijfhonderd mensen welkom.

De sfeer is kalm, zo omschrijft een woordvoerster van de gemeente de situatie. De politie heeft hekken om het plein geplaatst. Of er nog veel mensen in het centrum aanwezig zijn die naar de demonstratie wilden komen, kan de woordvoerster niet zeggen.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vaardigde eerder op de dag een noodverordening uit tot 22.00 uur, vanwege de vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in de stad. De gemeente heeft aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem willen komen voor een treffen met de harde kern van Vitesse. Ook blijkt uit berichten op social media dat een groot aantal van zogenoemde Defend-groepen naar Arnhem wil komen.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er ‘s middags geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de voetbalsupporters of de Defend-groepen in de stad.