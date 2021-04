Koning: Koningsdag om nooit te vergeten en nooit te herhalen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vertrokken even voor 13.30 uur uit Eindhoven, in dezelfde voertuigen als waar ze mee aankwamen. Even daarvoor bedankte de koning Eindhoven voor de gastvrijheid. Hij zei dat hun harten uitgaan naar de mensen die geen feest kunnen vieren doordat ze dierbaren zijn kwijt geraakt of bijvoorbeeld in een ziekenhuis, op de ic, staan op dit moment.

De koning vierde zijn 54e verjaardag. Net als zijn verjaardag van vorig jaar was het feest vanwege het coronavirus in aangepaste vorm. Bij de activiteiten in Eindhoven was geen publiek. Willem-Alexander benadrukte even voor het einde van het bezoek in een gesprek met journalisten te hopen dat volgend jaar weer meer contact met de mensen mogelijk is. Máxima bedankte Eindhoven voor de mogelijkheid die de familie kreeg om toch Koningsdag op deze manier te vieren. Ze sprak de wens uit dat het ‘beetje bij beetje’ weer mogelijk wordt om meer te kunnen doen.

De koning en zijn gezin arriveerden rond 11.00 uur in een karavaan van oude en nieuwe auto’s op het terrein van de Tech Campus. De koning reed met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië. Maxima zat in een auto op zonne-energie van Lightyear. Zij zei later dat ze het leuker had gevonden als ze er wat meer in had kunnen scheuren. Willem-Alexander zei over de rit in de DAF: ‘Heel bijzonder dat ik nu in het echt met mijn dochter, de volgende generatie, erin mocht rijden. Is echt fantastisch geweest.’