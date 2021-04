Braziliaanse gezondheidswaakhond wijst Spoetnik-V-vaccin af

Het Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht (Anvisa) in Brazilië heeft een verzoek afgewezen van Braziliaanse deelstaten om het Russische coronavaccin Spoetnik-V te importeren. De gezondheidswaakhond zegt niet over de technische gegevens te beschikken die nodig zijn om te kunnen beoordelen of het middel veilig en werkzaam is.

‘We zullen nooit toestaan dat miljoenen Brazilianen worden blootgesteld aan producten zonder de juiste verificatie van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid”, zegt Antonio Barra Torres, president van Anvisa. De directie volgde daarmee een aanbeveling van experts en merkte op dat er ‘onzekerheden’ zijn over het middel, dat nog steeds niet is goedgekeurd door de gezondheidsinstanties van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Het Russische investeringsfonds achter het vaccin spreekt van een mogelijk politieke actie en zegt dat de uitlatingen van Anvisa incorrect zijn. Het officiële Twitteraccount van Spoetnik-V schrijft dat alle benodigde gegevens met Anvisa zijn gedeeld, ‘meer dan wat nodig was om Spoetnik-V in 61 landen goed te keuren.’ Via het account wordt ook gesteld dat het Braziliaanse besluit politiek van aard is en niets te maken heeft met toegang tot informatie of wetenschap. Er wordt gewezen op de rol die de Verenigde Staten hierin zou hebben gespeeld.

In Brazilië zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 14,3 miljoen inwoners besmet geraakt. Zeker 390.000 van hen hebben dat niet overleefd. Het aantal besmettingen en sterfgevallen begon vanaf januari exponentieel toe te nemen, vooral door de verspreiding van de besmettelijkere Amazonevariant van het virus. Het land heeft tot dusver ruim 5,8 procent van zijn bevolking gevaccineerd.