Amsterdam bedreigt toppositie Londen voor beursgangen

De positie van Londen als Europees epicentrum voor beursgangen wordt steeds meer bedreigd door steden op het vasteland. Vooral de aandelenbeurs in Amsterdam is steeds meer in trek voor beursgangen. Ook Frankfurt wint aan populariteit onder bedrijven die naar de beurs willen.

De London Stock Exchange was sinds het begin van 2021 nog altijd goed voor zo’n 8,4 miljard euro aan opgehaald kapitaal met beursgangen, waarmee de Britse hoofdstad volgens cijfers van persbureau Bloomberg binnen Europa de toppositie bekleedt.

Maar Londen wordt steeds meer bedreigd door Amsterdam. Aan de Euronext Amsterdam werd dit jaar 6,7 miljard euro opgehaald bij het naar de beurs brengen van bedrijven. Frankfurt volgde met 4,9 miljard euro aan opbrengsten van beursintroducties.

Techbedrijven

Amsterdam krijgt steeds meer de reputatie van centrum voor beursgenoteerde techbedrijven. Na de grote beursgang van betalingsverwerker Adyen in 2018 koos het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers de Nederlandse hoofdstad voor een notering van zijn voormalige tech- en internetdivisie Prosus. Drie van de 25 AEX-fondsen zijn belangrijke leveranciers aan de chipindustrie, waarbij chipmachinemaker ASML van alle hoofdfondsen het meeste waard is.

Die bundeling hielp Euronext Amsterdam mogelijk ook bij het aantrekken van fintechbedrijf Allfunds, dat vrijdag zijn debuut maakte op het Damrak. Dit bedrijf koppelt via zijn platform investeerders aan vermogensbeheerders met behulp van geavanceerde software. Eerder koos de Poolse pakketbezorger InPost, die werkt met geautomatiseerde kluisjes, al voor een beursgang Amsterdam.

Brexit

In februari stootte de Amsterdamse beurs Londen al van de troon als belangrijkste handelscentrum van Europa. Door de brexit verplaatsten beurshandelaren activiteiten naar het Damrak om te kunnen handelen op de Europese interne markt.

Kenners schrijven Londen nog niet af als populairste Europese stad voor een beursnotering. Zo maken cyberbeveiliger Darktrace en chipbedrijf Alphawave binnenkort hun debuut op de Londense beurs. Maar Amsterdam en Frankfurt profiteerden de voorbije maanden ook van zogeheten special purpose acquisition companies (spacs), investeringsfondsen die met hun beursgang geld ophalen voor de overname van een ander bedrijf. Die onderneming gaat zo via de achterdeur naar de beurs.

De London Stock Exchange deelde door strengere regels niet mee in de opkomst van spacs, maar hoopt door aangepaste regelgeving alsnog mee te delen in de trend die uit de Verenigde Staten kwam aanwaaien. Mogelijk komt dit te laat, want door twijfels over de transparantie rond spacs is de liefde voor deze beleggingsvorm daar enigszins bekoeld.