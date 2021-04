Barnier: brexit is een falen van EU waarvan geleerd moet worden

Het vertrek van de Britten uit de EU is een teken van falen van de Europese Unie waar lessen uit getrokken moeten worden. ‘Dit is een scheiding. De brexit is een waarschuwing”, zei oud-EU-onderhandelaar Michel Barnier tijdens een debat over de brexit in het Europees Parlement. ‘Waarom stemde 52 procent van de Britten tegen Europa? Het is onze plicht te luisteren naar de gevoelens van mensen en ze te begrijpen”, aldus de Fransman.

Het parlement stemt dinsdag over het nieuwe handels- en samenwerkingsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, de laatste stap naar ratificatie van het verdrag. Barnier kreeg een staande ovatie voor zijn vier jaar durende inspanningen sinds hij in 2016 werd benoemd tot hoofdonderhandelaar voor de brexit namens de Europese Commissie. Eerst bereikte hij na slepende onderhandelingen een akkoord over de uittredingsvoorwaarden met het Verenigd Koninkrijk, inclusief speciale afspraken over de status van het Britse Noord-Ierland dat binnen de Europese Interne Markt blijft behoren. Daarna kwam hij eind december een nieuw handelsverdrag met de Britse regering overeen.

Het parlement stemt ook over een resolutie van zeventien pagina’s waarin de brexit ‘een historische vergissing’ wordt genoemd en er bij de Europese Commissie op wordt aangedrongen om de juridische stappen tegen Londen over Noord-Ierland door te zetten. Het parlement heeft zorgen dat de Britten zich niet houden aan de afspraken over Noord-Ierland.

De commissie heeft vorige maand een juridisch proces in gang gezet omdat Londen eenzijdig besloot het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober. Er was afgesproken dat daarmee op 1 april zou worden begonnen. Brussel en Londen voeren over de kwestie gesprekken, maar die hebben tot nu toe niets opgeleverd.