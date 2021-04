Junta Myanmar overweegt plan buurlanden na ‘terugkeer stabiliteit’

De Myanmarese junta zal de ideeën van de ASEAN-landen over de crisis in eigen land overwegen als de ‘stabiliteit is teruggekeerd”. Deze Zuidoost-Aziatische landen roepen onder meer op tot het beëindigen van het geweld en het toelaten van humanitaire hulp.

De landen deden deze oproepen afgelopen zaterdag in Indonesië tijdens een crisisoverleg over de situatie in Myanmar, dat werd bijgewoond door de Myanmarese juntaleider Min Aung Hlaing. De landen pleiten ook voor dialoog met alle betrokken partijen, waarbij een ASEAN-afgezant optreedt als bemiddelaar. Verder willen ze een delegatie naar Myanmar sturen voor gesprekken met de betrokkenen.

De junta laat weten ‘de constructieve suggesties’ van de ASEAN-leiders te overwegen zodra de situatie in Myanmar weer stabiel is. Ook zegt het regime ‘tevreden’ te zijn over de eerste buitenlandse reis van hun leider, omdat tijdens de internationale top ‘de echte situatie in Myanmar’ kon worden uitgelegd.

Het leger pleegde op 1 februari een staatsgreep, waarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere belangrijke politici werden vastgezet. Aanleiding hiervoor was vermeende verkiezingsfraude door de regeringspartij. Bij de protesten tegen de militaire heerschappij zijn volgens een lokale mensenrechtenorganisatie meer dan 750 mensen gedood door veiligheidsdiensten.