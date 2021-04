Gezondheidsraad wacht op info EMA voor nieuw advies AstraZeneca

De Gezondheidsraad is in afwachting van informatie van het Europees geneesmiddelenbureau EMA en hoopt zich daarna ‘zo snel mogelijk’ te kunnen buigen over een nieuw advies over het AstraZeneca-vacccin. Zorgminister Hugo de Jonge had daar om gevraagd. Hij wil weten of nieuwe informatie van het EMA aanleiding geeft ‘om de leeftijdsgrens waarboven het AstraZeneca-vaccin kan worden ingezet te verlagen”.