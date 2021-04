Human Rights Watch: Israël maakt zich schuldig aan apartheid

Israël maakt zich schuldig aan apartheid tegen Palestijnen en moet hiervoor vervolgd worden, stelt Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie meldt dat in een dinsdag verschenen rapport over het beleid van de Israëlische regering en de behandeling van Palestijnen.

Human Rights Watch benadrukt de term apartheid te gebruiken volgens het Statuut van Rome en het Apartheidsverdrag van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat er onmenselijke daden worden uitgevoerd met als doel overheersing van een raciale groep, terwijl een andere raciale groep systematisch wordt onderdrukt.

In het rapport staat onder meer dat Israëliërs op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook van de Israëlische autoriteiten een ‘superieure status’ hebben gekregen ten opzichte van de Palestijnen uit hetzelfde gebied. De onderzoekers melden bijvoorbeeld dat Palestijnen minder bewegingsvrijheid hebben dan Israëliërs. Ook buiten deze gebieden worden volgens hen de rechten van Palestijnen geschonden.

Human Rights Watch roept Israël op een einde te maken aan de situatie in het land waarbij Palestijnen worden onderdrukt en Israëliërs privileges hebben. De mensenrechtenorganisatie hoopt dat het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, dat al mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden onderzoekt, zich over de kwestie gaat buigen. De Verenigde Naties worden opgeroepen een onderzoekscommissie in te stellen.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het rapport in een eerste reactie een ‘propagandapamflet’ dat afkomstig is van een organisatie ‘die al jaren actief boycot tegen Israël promoot”.