Zuid-Koreaanse economie terug op niveau van voor coronacrisis

De Zuid-Koreaanse economie is terug op het niveau van voor de coronacrisis. Investeringen en de export van auto’s en chips hielpen het land er sneller dan verwacht bovenop. Daarmee is Zuid-Korea de eerste grotere economie na China waarvan de omvang van de economie groter is dan in het vierde kwartaal van 2019, voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.