Jarige koning naar techstad Eindhoven

Koning Willem-Alexander viert zijn 54e verjaardag vandaag in Eindhoven. Voor het tweede jaar op rij wordt het een Koningsdag zonder publiek in de straten. Eindhoven heeft een onlineprogramma en een televisie-uitzending in petto, waarin de koning en zijn gezin de hoofdrol spelen. Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen nemen plaats in een speciale studio op de Eindhovense High Tech Campus. Daar gaan zij onder meer een regioquiz doen. Het bezoek van het koninklijke gezin aan de stad is live te volgen via NPO 1 en online. <