Advocaat ouders toeslagenaffaire: kabinet rekte tijd

Het kabinet deed er alles aan om tijd te rekken, nadat het al wist dat er fouten waren gemaakt rondom de toeslagenaffaire. Dat zegt advocaat Eva González Pérez, die tientallen ouders bijstaat en als eerste aan de bel trok over de behandeling van ouders die toeslagen ontvingen, naar aanleiding van de notulen van de ministerraad die maandag zijn vrijgegeven.

‘Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten”, stelt ze. ‘Ik zie alleen maar bevestiging van hoe men omgegaan is met de gedupeerde burgers. Hoe deze mensen, terwijl men wist hoe fout ze zaten, aan het lijntje gehouden zijn”, aldus de advocaat. González Pérez noemt het tegenstrijdig dat het kabinet excuses aanbood, maar tegelijkertijd geen openheid gaf.

Ook meent ze dat in de notulen over kritische Kamerleden van coalitiefracties werd gesproken alsof het activisten waren. Ze noemt het teleurstellend om te zien hoe er met Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD is omgegaan.

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over onder anderen Omtzigt en Lodders. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.