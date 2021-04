Tesla hoger op Wall Street met records voor S&P 500 en Nasdaq

Het aandeel Tesla ging maandag omhoog op de beurs in New York, in aanloop naar de kwartaalresultaten die de maker van elektrische auto’s na het slot publiceert. Het wordt een drukke cijferweek voor beleggers op Wall Street met ook kwartaalberichten van de grote techbedrijven Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet. Daarnaast is er woensdag een rentebesluit van de Federal Reserve. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq stegen naar nieuwe records.

Tesla won 1,2 procent aan waarde. Het bedrijf maakte onlangs al bekend meer auto’s dan verwacht te hebben afgeleverd in het eerste kwartaal en de meeste analisten verwachten dan ook sterke financiële prestaties. Amazon, Facebook en Alphabet werden tot 2 procent hoger gezet.

De S&P 500 klom 0,2 procent tot 4187,65 punten en de Nasdaq ging 0,6 procent omhoog tot 14.026,16 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 33.981,57 punten.

Apple

Apple (plus 0,3 procent) maakte bekend een campus te willen openen in de staat North Carolina en daar ook duizenden mensen aan te nemen. Het bedrijf verhoogt daarnaast zijn investeringen in de Verenigde Staten de komende jaren flink. Verder krijgt Apple te maken met een mededingingsklacht van Duitse mediabedrijven naar aanleiding van een update van het besturingssysteem iOS, waarbij gebruikers moeten instemmen met het verzamelen van gegevens van die gebruikers. Eerder klaagden Franse mediabedrijven daar ook al over.

Ook Johnson & Johnson (min 0,7 procent) stond in de belangstelling. Het farmaceutische concern kreeg vrijdag weer goedkeuring voor het gebruik van zijn Janssen-coronavaccin in de VS. Concurrent Pfizer is onderwerp van een onderzoek in Israël naar mogelijk meer gevallen van ontstekingen van het hart na toediening van het coronavaccin van dat bedrijf. Het aandeel Pfizer liet weinig beweging zien.

Rentetarieven

De Amerikaanse koepel van centrale banken laat naar verwachting de rentetarieven nog ongemoeid, maar in de markt wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat die tarieven sneller omhoog kunnen dan eerder verwacht. De Fed geeft daar mogelijk meer duidelijkheid over.

De euro noteerde 1,2089 dollar, tegen 1,2080 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 62,07 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent tot 65,08 dollar per vat.