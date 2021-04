Turkije de komende weken vrijwel helemaal op slot

Turkije gaat in de strijd tegen corona de komende weken vrijwel helemaal op slot. Van donderdag 29 april tot 17 mei geldt er een nationale lockdown waarbij de scholen en winkelcentra dicht zijn. Restaurants mogen alleen open blijven voor bezorging. Voor een reis naar een andere stad heb je toestemming nodig van de autoriteiten.

De lockdown geldt dus tot na de ramadan, de islamitische vastentijd. De traditionele gemeenschappelijke maaltijden waren al verboden.

Bij de aankondiging van de maatregelen wees president Erdogan op het stijgende aantal besmettingen en sterfgevallen. Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de 5000 per dag of anders een enorme prijs betalen, zei hij. Het regime in Ankara zag zich al gedwongen eind maart maatregelen aan te scherpen, nadat ze een maand daarvoor nog waren versoepeld.