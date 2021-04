CBR creëert extra plekken voor inhalen theorie-examens

Het CBR gaat extra mogelijkheden regelen om theorie-examens in te kunnen halen die de afgelopen tijd niet door konden gaan door de coronacrisis. Vanaf woensdag mag het CBR weer theorie-examens afnemen voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart. Daarbij krijgen inhaalkandidaten voorrang en komen er extra openingsmomenten op zaterdagen en avonden.

‘Het vergroten van het aantal examenplekken maakt het ook mogelijk om een al gereserveerd examen te verplaatsen naar een eerder of later moment”, meldt de instantie. Normaal kunnen mensen een theorie-examen één keer verplaatsen. Nu kan dat vijf keer. ‘Het verplaatsen naar een later moment kan normaal tot een week voor je examen. Tot en met 15 mei kan dit nog tot een dag voor je examen”, aldus het CBR.

Het reserveren van een nieuw theorie-examen kan voor de periode vanaf augustus. Ook hiervoor komen extra plekken beschikbaar. Verder kan het soms gebeuren dat er voor nieuwe examens al vóór 1 augustus een plekje vrijkomt, zo stelt het CBR.