Grapperhaus: toch te weinig onderzoek naar eenheid politie

De Rijksrecherche heeft toch geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de dood van een informant van de politie en ook niet naar klachten over leidinggevenden binnen een team van de Landelijke Eenheid in 2019. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus meldde eerder nog aan de Tweede Kamer van wel. De minister geeft de fout maandag toe in een brief waarin hij ingaat op slepende problemen binnen de politie-eenheid.

Grapperhaus meldde eerder dat de Rijksrecherche strafrechtelijk onderzoek had gedaan naar de dood van Freddy Janssen in 2015. Hij was een informant van Team Criminele Inwinning (TCI) van de Landelijke Eenheid en werd in stukken gehakt teruggevonden in het Markkanaal. Ook zou er onderzoek gedaan zijn naar klachten rond leidinggevenden bij datzelfde team. Beide onderzoeken hebben niet plaatsgevonden, meldt Grapperhaus nu.

De bron waarop hij zich baseerde, een eerder inspectierapport, bleek onjuiste informatie te bevatten, aldus de minister. Er was alleen sprake geweest van een ‘collegiale consultatie’ tussen het TCI van de Landelijke Eenheid en het TCI van de Rijksrecherche. Grapperhaus zegt nu de politie en het OM te hebben gevraagd om alsnog een feitenonderzoek te verrichten.

Undercoveragent

In zijn brief gaat de minister ook in op de dood van een medewerker van een undercoverdienst binnen diezelfde Landelijke Eenheid, waarover verschillende media afgelopen week berichtten. Voormalig politieman Oebele Brouwer gaat een onafhankelijk onderzoek leiden waaruit moet blijken of de dood van de agent verband houdt met zijn werk. Voormalige collega’s van de man stelden vrijdag in De Telegraaf van wel.

Zondag meldde BN/De Stem dat de dood van de undercoveragent verband hield met een groot onderzoek naar drugshandel en corruptie bij de douane. Hij werd volgens de krant door zijn leidinggevende onder druk gezet om steeds verdergaand onderzoek te doen, terwijl hij zelf bezorgd was dat het mis zou gaan en er graag mee wilde stoppen. Hij zou uiteindelijk geen andere uitweg gezien hebben dan suïcide.

Onveilige cultuur

Maandag meldde het OM dat uit de plaats waar de agent onderzoek deed twee mensen zijn aangehouden. Het lijkt daarbij te gaan om de verdachten die de agent volgens BN/De Stem in de gaten hield.

De incidenten wijzen volgens politiebonden op een cultuur bij de Landelijke Eenheid die onveilig en onzorgvuldig is en waar ook al meerdere onderzoeken naar verricht zijn. Volgens Grapperhaus wordt er nu gewerkt aan een verbeterprogramma.

De minister zegt de Kamer zo goed mogelijk te informeren over alle onderzoeken, maar waarschuwt wel dat een deel vanwege de aard van het werk geheim moet blijven.