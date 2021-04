Geen vervolging racistische spreekkoren FC Den Bosch - Excelsior

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafvervolging in tegen twee verdachten in een onderzoek naar racistische spreekkoren tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch - Excelsior op 17 november 2019. Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira werd volgens het OM vanaf de tribune de ‘meest weerzinwekkende dingen’ toegeroepen, maar het is onduidelijk gebleven wat er door wie is gezegd. Daarmee is er niet genoeg bewijs voor een strafzaak. ‘Alleen vermoedens zijn niet genoeg, het gaat om bewijs”, aldus het OM.

Beelden van schreeuwende mensen hebben dat bewijs niet geleverd, stelt justitie. Het OM schakelde onder meer liplezers in om helderheid te verschaffen, maar die kwamen niet ‘tot een eenduidige vertaling van wat er is geroepen”.

Het onderzoek is afgesloten. ‘Het is treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen”, zegt het OM. ‘De impact van deze woorden mag niet onderschat worden.’

Begrip

Mendes Moreira is maandag ingelicht over de resultaten van het onderzoek. Volgens het OM begrijpt ook hij dat voor een succesvolle vervolging voldoende bewijs noodzakelijk is.

De 25-jarige aanvaller van Excelsior stapte destijds in tranen het veld af, nadat hij vanaf de tribunes in stadion De Vliert racistisch was bejegend. De wedstrijd werd even gestaakt. De beelden gingen de hele wereld over. FC Den Bosch stond ineens symbool voor racisme. Als straf moest de club bij twee thuiswedstrijden een deel van de tribunes leeg houden.

Aanvalsplan

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Den Bosch lanceerde de KNVB begin vorig jaar samen met de overheid het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’, bedoeld om racisme en discriminatie tegen te gaan. Oud-profvoetballer Houssin Bezzai werd aangesteld als programmamanager. Het aanvalsplan bevat twintig onderdelen. Zo werd een denktank voor de aanpak van racisme opgezet, de commissie-Mijnals.

Het aanvalsplan bevat ook de introductie van een app, bedoeld om gevallen van racisme en discriminatie te melden, en de inzet van slimme technologie om discriminerende uitingen beter te kunnen registreren. Juist dat is volgens de KNVB nodig om te voorkomen dat zoals nu geen hard bewijs kan worden geleverd.