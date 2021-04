Amsterdam wereldwijd tweede stad waar IKEA elektrisch bezorgt

Amsterdam is wereldwijd de tweede stad waar IKEA alle pakketten met elektrische voertuigen gaat bezorgen. In de Chinese miljoenenstad Shanghai was dat al zo. Vanaf mei rijden 22 elektrische voertuigen binnen de ring van Amsterdam. Het woonwarenhuis wil zo bijdragen aan een schonere lucht in de stad.

Het doel is om in 2025 in heel Nederland en wereldwijd alleen nog maar uitstootvrij te bezorgen. Het is een belangrijk onderdeel van de ambitie van IKEA om in 2030 circulair en klimaatpositief te zijn.

De kennis en ervaring die IKEA in Amsterdam en enkele andere wereldsteden opdoet, gebruikt het bedrijf om wereldwijd de transitie te maken naar 100 procent elektrisch vervoer. Ook helpt IKEA de gemeente Amsterdam met haar doel om de binnenstad in 2025, en de gemeente in 2030, geheel uitstootvrij te maken.

Uitdaging

Volgens de directeur van IKEA Nederland, Paul de Jong, is het elektrisch bezorgen een uitdaging omdat ‘we ons op nieuw terrein begeven”. De elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld ongeveer 120 kilometer per dag rijden als ze volledig opgeladen zijn. Dat is niet genoeg om alle bezorgingen op een dag te doen. ‘De volgende stap is dat de voorzieningen, zoals voldoende laadpalen in de stad, er ook komen.’ Volgens De Jong is het vooral belangrijk ‘dat een eerste stap is gezet, zodat we hierop verder kunnen bouwen. Je moet gewoon beginnen”.

Het Zweedse woonwarenhuis wil de hele industrie inspireren om duurzame veranderingen in gang te zetten. De keten werkt samen met fabrikanten, leasebedrijven, EV-platformen, laadpaalbedrijven en beleidsmakers.