Kuipers: wees voorzichtig met volgende versoepelingen

Momenteel is het aantal opgenomen Covid-patiënten ‘op of nabij een piek”, aldus Kuipers, die daarbij meteen wees op de onzekerheid van rekenmodellen die daarop duiden. Op de intensive cares liggen nu 813 patiënten. Dat aantal zou nog kunnen stijgen, maar het zou ook al eerder omlaag kunnen gaan. De ziekenhuizen ‘kunnen dit aan”, zegt Kuipers, maar de zorg voor mensen met andere aandoeningen dan Covid-19 komt wel in het gedrang. ‘We nemen eigenlijk een hypotheek op de non-Covidzorg.’

‘We zitten niet in code zwart en de verwachting is ook voor de volgende week dat we daar niet terechtkomen”, herhaalde Kuipers. Wel wees hij erop dat het hoge aantal coronapatiënten ertoe leidt dat bijvoorbeeld operaties worden afgezegd voor mensen die na de ingreep enige tijd op de ic zouden liggen. Covid-patiënten die op de ic belanden, liggen daar gemiddeld 17 dagen. Iemand die een openhartoperatie heeft ondergaan, heeft gemiddeld 24 tot 48 uur intensieve zorg nodig. Iemand met Covid-19 ‘neemt dus de plaats in voor tien patiënten of meer”, rekende de voorzitter van de acute zorg voor.

Slechte naleving

De versoepelingen van coronamaatregelen die deze week ingaan, vindt de ziekenhuisbestuurder nog steeds niet bezwaarlijk. De avondklok en de bezoekbeperking tot één persoon werden toch al slecht nageleefd, denkt hij. Voor verdere versoepelingen is het ‘scherp aan de wind zeilen”, vindt Kuipers.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames leek vorige week een daling te hebben ingezet, maar plotseling lag het enkele dagen weer op een heel hoog niveau. Kuipers merkt op dat die hogere instroom precies twee weken na het paasweekend volgde, ‘met mooi weer en mensen die in groten getale bij elkaar gingen zitten”.