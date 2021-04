Edelherten Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten

Omdat edelherten beschermde diersoorten zijn, heeft de provincie een ontheffing nodig om ze af te schieten. De vorige opdracht tot het afschieten van de herten liep tot de jaarwisseling. De provincie besloot de nieuwe ontheffing en vergunning af te geven om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar vijfhonderd. Een aantal natuurstichtingen was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

Volgens de rechtbank is de populatie edelherten in het natuurgebied te groot voor het gebied waarin ze leven, wat schadelijk is voor de natuur. Ook hebben de dieren te weinig voedsel in de winter. In de afgelopen wintermaanden zijn ruim 1200 edelherten afgeschoten. Dat zijn er zo’n zevenhonderd te weinig om een maximaal aantal van vijfhonderd dieren te bereiken.

Momenteel worden er geen dieren in het natuurgebied afgeschoten, omdat het broedseizoen is begonnen.