Aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn bij het RIVM 6257 nieuwe coronagevallen geregistreerd, fors minder vergeleken met de afgelopen dagen. Zondag ging het nog om 8054 nieuwe gevallen, zaterdag om 8091, vrijdag om 9258 en donderdag zelfs om 9599 positieve tests.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 56.581 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8083 nieuwe besmettingen per dag.

In Amsterdam werden de meeste positieve tests vastgesteld afgelopen etmaal, in totaal 275. Rotterdam telde 226 nieuwe gevallen, gevolgd door Den Haag (218) en Utrecht (106). Ook in Den Bosch werden relatief veel nieuwe besmettingen geturfd, namelijk 96.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 13. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden 11 overlijdens geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,4 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.