Petitie ‘ontsla racistische agenten’ 18.500 keer ondertekend

Een petitie waarin het ontslag wordt geëist van de Rotterdamse agenten die zich racistisch hebben uitgelaten in een omstreden appgroep, is ruim 18.500 keer ondertekend. De petitie werd gestart door de Rotterdamse tak van BIJ1. De partij biedt de verzamelde handtekeningen donderdagmiddag aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de politieleiding aan.

In de zogenaamde Jan Smit-appgroep deelden agenten van een team uit Delfshaven discriminerende teksten. Nadat laatst ook bekend werd dat er racistische berichten over de 16-jarige vermoorde Hümeyra zijn gedeeld, wil Rotterdam BIJ1 dat de burgemeester nu de daad bij het woord voegt. Eerder had Aboutaleb gezegd dat er voor agenten die zich racistisch uiten geen plaats is in het korps.

Begin april werden de vijf agenten verplaatst naar een andere plek binnen de politie. Volgens Aboutaleb verdienen zij een tweede kans en zijn zij diep door het stof gegaan. Ook zou een ontslag juridisch niet standhouden. Rotterdam BIJ1 wil dat bekend wordt in welke wijken deze agenten actief zijn. De partij meent dat ouders het recht hebben ‘om te weten of hun kinderen veilig zijn op straat”. ‘Maar bovenal”, zo stelt BIJ1, ‘deze agenten moeten ontslagen worden”.