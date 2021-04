Vakantiegangers kunnen naar Cyprus zonder quarantaine

Vakantieland Cyprus maakt het makkelijker voor toeristen en andere bezoekers om het land binnen te komen. Zij hoeven vanaf 10 mei niet meer in quarantaine na aankomst. Een coronavaccinatiebewijs of een negatieve PCR-coronatest van maximaal drie dagen oud zijn vanaf die datum voldoende, maakten de autoriteiten van het eiland in de Middellandse Zee bekend.