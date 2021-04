Ic’s nemen 35 nieuwe Covid-patiënten op, laagste aantal in maand

Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal in een maand tijd, komt naar voren uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag naar buiten bracht.

Per saldo is het aantal coronapatiënten op de ic’s met 28 afgenomen. In totaal liggen nu 813 mensen die ernstig ziek zijn door het virus op de ic’s.

Het aantal coronapatiënten op de ic’s schommelt de laatste dagen behoorlijk. Zondag was het totale aantal Covid-patiënten met intensieve zorg nog met 25 toegenomen, zaterdag noteerde het LCPS een afname van 21.

In totaal liggen nu 2572 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 40 meer. De stijging komt voor rekening van de verpleegafdelingen. Daar kwamen het afgelopen etmaal 212 nieuwe coronapatiënten binnen.